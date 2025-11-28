Luck Ra continúa consolidando su impresionante crecimiento artístico y suma un nuevo destino a su agenda 2026: Mar del Plata. El 29 de enero, el Estadio Polideportivo será sede de una verdadera fiesta cuartetera cargada de hits, baile y éxitos internacionales.

Cómo comprar entradas para Luck Ra en Mar del Plata

Las entradas ya están disponibles a través de Linkearte, con un beneficio especial de 6 cuotas sin interés para compras con Tarjetas Galicia Visa.

Un año histórico para Luck Ra

Debutó como coach en La Voz Argentina , coronándose como ganador junto a Nicolás Behringer.

En octubre cumplió uno de sus sueños: llenó el Estadio Vélez por primera vez, ante 50.000 personas , en un show que reunió generaciones y contó con invitados de lujo.

Alcanzó un éxito internacional histórico gracias a “La Morocha” , certificada como Triple Platino en España por PROMUSICAE.

El hit se mantuvo durante más de 200 días en el chart español y llegó al Top 10 de Spotify, reafirmando su impacto global.

Próximos shows de Luck Ra

2025

06/12 – 53° Fiesta Nacional de la Leche – Santa Fe

06/12 – Campo de Polo – Buenos Aires

07/12 – Tierra del Fuego

2026