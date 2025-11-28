Luck Ra continúa consolidando su impresionante crecimiento artístico y suma un nuevo destino a su agenda 2026: Mar del Plata. El 29 de enero, el Estadio Polideportivo será sede de una verdadera fiesta cuartetera cargada de hits, baile y éxitos internacionales.
Cómo comprar entradas para Luck Ra en Mar del Plata
Las entradas ya están disponibles a través de Linkearte, con un beneficio especial de 6 cuotas sin interés para compras con Tarjetas Galicia Visa.
Un año histórico para Luck Ra
- Debutó como coach en La Voz Argentina, coronándose como ganador junto a Nicolás Behringer.
- En octubre cumplió uno de sus sueños: llenó el Estadio Vélez por primera vez, ante 50.000 personas, en un show que reunió generaciones y contó con invitados de lujo.
- Alcanzó un éxito internacional histórico gracias a “La Morocha”, certificada como Triple Platino en España por PROMUSICAE.
- El hit se mantuvo durante más de 200 días en el chart español y llegó al Top 10 de Spotify, reafirmando su impacto global.
Próximos shows de Luck Ra
2025
- 06/12 – 53° Fiesta Nacional de la Leche – Santa Fe
- 06/12 – Campo de Polo – Buenos Aires
- 07/12 – Tierra del Fuego
2026
- 29/01 – Estadio Polideportivo – Mar del Plata (Nueva fecha)
- 25/03 – Lunario – México
- 28/03 – Tecate Pa’l Norte – México
- 10/04 – Sant Jordi Club – Barcelona
- 11/04 – Palacio de Vistalegre – Madrid