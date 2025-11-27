Un grave episodio sacude por estas horas a Coco Sily y a su esposa Chimi Meza. El hijo de la pareja del actor y conductor fue atropellado en la Ciudad de Buenos Aires y el automovilista responsable se dio a la fuga, luego de insultarlo tras el impacto.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde abrió su programa con la noticia: “Fue atropellado el hijastro de Coco Sily, hijo de Chimi Meza. Los datos son preocupantes porque la persona que lo atropelló lo insultó y se fugó”.

Coco Sily y Chimi Meza (Foto: Movilpress)

CÓMO ESTÁ EL HIJASTRO DE COCO SILY TRAS EL ACCIDENTE

Según detalló el periodista, el joven se encuentra fuera de peligro, pero presenta lesiones que obligaron a inmovilizarle una pierna y un hombro.

“Estuvo hospitalizado hasta hace un rato. Fue bastante fuerte lo que pasó”, explicó Etchegoyen.

El hecho ocurrió en las últimas horas y continúa bajo investigación para identificar al conductor que escapó sin asistir a la víctima.