Thylane Léna-Rose Blondeau creció bajo la mirada del mundo. Con apenas cuatro años, sus fotos dieron la vuelta al planeta y la consagraron como “la niña más bella del mundo”, un título que la convirtió en fenómeno mediático y la llevó a desfilar para reconocidas casas de moda, entre ellas Jean Paul Gaultier.

Su mirada azul intensa, su pelo rubio y su estética angelical marcaron a toda una generación y la instalaron en la cultura pop como uno de los rostros infantiles más icónicos de la moda.

Thylane Blondeau

Hoy, con 24 años, su presente es muy distinto. Aunque Thylane Blondeau sigue vinculada a la industria, ya no trabaja como modelo de manera activa. Su carrera tomó un rumbo más íntimo y creativo: se convirtió en diseñadora y empresaria, y lanzó Enalhyt, su propia línea de cuidado capilar, un proyecto que promociona de forma constante en sus redes sociales.

Allí reúne a una comunidad de más de 6 millones de seguidores en Instagram, consolidando una nueva etapa profesional centrada en la belleza y el emprendimiento.

Thylane Blondeau, la “niña más bella del mundo”, hoy: así luce y en qué trabaja a los 24 años. Crédito: Instagram

THYLANE BLONDEAU: ASÍ ESTÁ HOY LA “NIÑA MÁS BELLA DEL MUNDO”

El pasado 6 de octubre, Thylane fue fotografiada en el desfile de Miu Miu durante la Semana de la Moda de París.

Dejó atrás su clásico cabello rubio para apostar por un tono moreno, un cambio que ya venía insinuando desde 2024, cuando comenzó a mezclar mechones oscuros con claros.

A dos décadas de aquel estallido mediático, la “niña más bella del mundo” se transformó en una mujer que escribe su propio camino.