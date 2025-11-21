Las tartas se convirtieron en uno de los recursos más prácticos y nutritivos para resolver almuerzos y cenas sin complicaciones. En esta ocasión, Maru Botana compartió su versión de la clásica tarta de zapallo, una alternativa sin gluten que resulta “aún más saludable que la original”.

La clave está en reemplazar la masa tradicional por una elaborada con harina de arroz, lo que vuelve este plato más accesible para quienes deben evitar el gluten por intolerancias o celiaquía.

La propuesta combina un relleno liviano y lleno de nutrientes con una base apta para personas celíacas, sin perder sabor ni textura.

Incluir zapallo en la alimentación diaria aporta beneficios concretos: es una fuente natural de fibra, vitaminas A y C, antioxidantes y una consistencia suave que permite lograr una preparación cremosa sin necesidad de agregar ingredientes pesados.

A esto se suma que las masas sin gluten elaboradas con harinas alternativas como arroz o avena apta suelen ser más ligeras y fáciles de digerir, lo que convierte a esta tarta en una opción saludable, sabrosa y apta para toda la familia.

Cómo hacer la tarta de zapallo de Maru Botana: la receta sin gluten, rica y saludable | Créditos Instagram

TARTA DE ZAPALLO: LA RECETA DE MARU BOTANA

Ingredientes para la masa

1 taza de harina de arroz

1 taza de avena (sin TACC si la necesitás apta)

½ cdita de sal

½ cdita de goma xántica

¼ taza de aceite

½ taza de agua (aprox, hasta formar una masa blanda)

Ingredientes para el relleno

Puré de zapallo (cocido al horno, bien firme)

4 huevos

Podés sumar: queso crema, cremoso, especias, semillas

Paso a paso

Mezclar todos los ingredientes de la masa, esparcirlos en el molde con las manos y precocinar 10 min a horno medio.

Unir los ingredientes del relleno y verterlos en la masa.

Hornear hasta que esté doradita y firme (unos 35–40 min a 180°).