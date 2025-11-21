Nico Vázquez volvió a tocar el corazón de sus seguidores con un sentido homenaje a su hermano Santi. El actor compartió una foto tomada en Nueva York cargada de historia familiar y emociones profundas, replicando una imagen que su hermano había tomado en uno de sus últimos viajes.

“Hace muchos años que quería hacer esta foto”, comenzó escribiendo Nico, junto a las dos postales: la original de Santi y la actual, recreada por él en el mismo punto de Times Square.

En su posteo, el actor relató el sueño cumplido de su hermano: “En uno de sus últimos viajes, mi hermano Santi, antes de partir a otro plano, viajó a una ciudad que siempre había soñado conocer: New York. Siempre habíamos querido vivirla juntos, por Broadway, por lo que significa para nosotros el teatro y el cine y de paso pasar por Filadelfia y vivir la experiencia Rocky, pero no se dio”, agregó.

Foto: Instagram (@nicovazquezok) Por: Fabiana Lopez

Nico también reveló la historia detrás de la campera que ambos lucen en las fotos: “Yo le había regalado una campera, y él se la llevó en ese viaje. Desde allá nos mandó esta foto a la familia. Después de que él partiera, mi papá puso esa foto en su WhatsApp y hasta el día de hoy sigue siendo su foto de perfil”.

El actor contó que se quedó con pocas pertenencias de Santi, pero esa campera fue una de las más significativas. Aun así, durante años no había podido recrear la imagen: “Pasé varias veces por Nueva York, pero nunca me había animado a reproducir la foto. Hasta ahora”.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

El motivo que finalmente lo impulsó a hacerlo también estuvo cargado de simbolismo: “En este último viaje, en el que, nada más y nada menos, Rocky me volvió a llevar a encontrarme con esta ciudad, sentí que era el momento. Me puse su campera, fui al mismo lugar e hice la foto. Se la traje de sorpresa a mi papá”.

El cierre de su texto terminó de desatar toda la emoción:“Hoy la comparto con ustedes. La foto de mi hermano, que ya no está en este plano, y la misma foto hecha por mí. Dos tiempos distintos, el mismo amor. Y algo que reafirmo cada día: estamos conectados. Más allá de los planos, más allá de lo visible. Lo siento, lo sé, y lo creo de verdad. ¡Siempre juntos!”.

La publicación no tardó en inundarse de mensajes cariñosos, pero uno destacó especialmente: el de su mamá, quien también recordó a Santi con profundo amor: “Es una de mis fotos preferidas. Estaba cumpliendo el sueño de conocer NY. Gracias por compartirla hijo. Mucha emoción. Siempre juntos. Los amo”, escribió, sumándose al homenaje.

Foto: Instagram (@nicovazquezok) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL CONMOVEDOR RECUERDO DE NICO VÁZQUEZ A SU HERMANO, SANTIAGO, A SIETE AÑOS DE SU MUERTE

Con el recuerdo siempre presente en su corazón, Nico Vázquez compartió un dulce posteo en las redes (en diciembre de 2023) de homenajeando a su hermano, Santiago, quien murió en el 2016, cuando tenía 27 años, mientras estaba de vacaciones en Punta Cana.

“Siempre en mi alma hermano, espalda con espalda y corazón con corazón. Seguimos juntos, aunque estés en otro plano”, expresó el actor en su cuenta personal de Instagram, junto a varias imágenes acompañado de su hermano en distintos momentos de su vida.

“Gracias por cuidarme, guiarme, amarme y estar siempre. ¡Te amo, San!”, cerró en la publicación que despertó todo tipo de mensajes cariñosos de sus seguidores y famosos como Benjamín Rojas, Mery del Cerro, Nicolás Cabré y Darío Barassi, entre otros.

Foto: Instagram Por: Fabiana Lopez

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram