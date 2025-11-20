Polimá Costa Oeste y Tobal Mj estrenaron “RAPIDO”, una colaboración explosiva que ya se perfila como uno de los lanzamientos más fuertes de la escena urbana chilena.

El tema fusiona el reggaetón moderno con la elegancia melódica de Polimá y el flow energético que caracteriza a Tobal Mj.

Desde el primer segundo, “RAPIDO” atrapa con un beat veloz y una letra intensa que refleja la química instantánea entre los artistas en el estudio.

Con una producción pulida y actual, el single reafirma el crecimiento del movimiento urbano chileno, que continúa expandiéndose a nivel internacional.

El estreno llega acompañado de un impactante videoclip, que ya se viraliza en redes sociales y refuerza la potencia del lanzamiento. Con esta unión, Polimá Costa Oeste y Tobal Mj confirman por qué la nueva escuela chilena sigue marcando tendencia dentro del reggaetón latino.