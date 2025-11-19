Raúl Lavié fue protagonista de un momento imperdible en Puro Show, donde habló de su nuevo espectáculo “Navidad en las películas”, que presentará el 6 y 7 de diciembre en el Teatro Gran Rex.

El reconocido artista adelantó detalles del personaje que interpretará, recordó grandes hitos de su carrera y sorprendió al público al cerrar la entrevista cantando en vivo uno de sus clásicos más emblemáticos.

“Navidad en las películas”: fechas y el personaje que interpreta Raúl Lavié

El cantante y actor confirmó que los días 6 y 7 de diciembre subirá al escenario del Gran Rex con una propuesta que combina música, actuación y espíritu navideño.

En esta producción interpretará a Scrooge, el recordado personaje de Un cuento de Navidad. “Es un personaje de mi edad, pero muy distante a lo que soy yo. Es antipático, horrible. Tengo que cambiar completamente mi personalidad”, explicó Lavié.

El artista detalló que en escena realizará una doble creación: primero interpretará a un abuelo, y luego se transformará en el emblemático hombre avaro que recorre un viaje emocional en la historia. “Eso es lo que a mí me interesa: edificar personajes”, sostuvo.

Lavié recordó grandes obras de su carrera

Durante la charla, el artista repasó algunos de sus roles más recordados a lo largo de su trayectoria en el teatro musical:

El hombre de la Mancha

Zorba

El violinista en el tejado

“Siempre fueron personajes de creación, y eso es lo que más disfruto hacer”, señaló con orgullo.

El momento mágico: Raúl Lavié cantó en vivo en Puro Show

Antes de despedirse, Lavié sorprendió al equipo y a la audiencia con una interpretación especial.

Anunció que cantaría un tema que también forma parte del cierre de “Navidad en las películas”, una canción que él mismo interpretó en El hombre de la Mancha.

Con el micrófono en mano y la emoción del estudio acompañándolo, el artista hizo vibrar a todos con “Con fe, lo imposible soñar”, desatando un cierre cargado de magia y ovación.