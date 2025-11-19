Pipo Cipolatti vivió una noche única en la presentación de la película La Dicha en Movimiento. El legendario músico reunió a amigos, colegas y varias figuras del espectáculo para celebrar a puro rock, risas y mucho brillo.

El evento tuvo de todo: desde looks extravagantes hasta momentos de pura emoción. Entre los invitados se destacaron Jean Pierre Noher, Lalo Mir, Romina Ricci, Yeyo De Gregorio, Coti Sorokin y Gastón Pauls.

También pasaron por la alfombra roja Gustavo Bassani, Julián Cerati (que interpreta a Pipo), Ornella D´Elía, Kevsho, Mica Suárez, Nazareno Casero, Ronnie Arias, Marcelo Moura y muchos otros famosos.

La Dicha en Movimiento cuenta una historia de amor de Pipo Cipolatti mientras pergeña junto a Los Twist su debut discográfico, sin saber que se transformaría en uno de los imprescindibles de los melómanos del rock nacional.

Leé más:

Diego Peretti presenta su ópera prima y reconoce: “Me gustaría ser más famoso”

LAS FOTOS DEL ESTRENO DE LA DICHA EN MOVIMIENTO CON PIPO CIPOLATTI

(Foto: Movilpress)

Gastón Pauls, Marcelo Moura con su esposa Andy, Pipo Cipolatti (Foto: Movilpress)

Pipo Cipolatti, Coti y amigos (Foto: Movilpress)

Franco Masini (Foto: Movilpress)

Ornella D'Elia (Foto: Movilpress)

Nazareno Casero y su novia, Carolina Puntonet (Foto: Movilpress)

Gustavo Bassani (Foto: Movilpress)

Kevsho y la actriz Mica Suárez (Foto: Movilpress)

Julián Cerati y Ornella D'Elia (Foto: Movilpress)

Romina Ricci (Foto: Movilpress)

Julián Cerati y Felicitas Pérez Garrafa (Foto: Movilpress)

Santi Celli (Foto: Movilpress)

Romina Ricci y sus dos hijas menores: Margarita y Bethania, (Foto: Movilpress)

Jean Pierre Noher (Foto: Movilpress)

Romina Ricci (Foto: Movilpress)

Miguel Zavaleta, cantante de Suéter (Foto: Movilpress)

Lalo Mir (Foto: Movilpress)

Ronnie Arias (Foto: Movilpress)

Leé más:

Las Chicas de la Culpa llegan a eltrece y rompen todos los esquemas: “Se van a divertir muchísimo”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.