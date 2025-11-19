Pipo Cipolatti vivió una noche única en la presentación de la película La Dicha en Movimiento. El legendario músico reunió a amigos, colegas y varias figuras del espectáculo para celebrar a puro rock, risas y mucho brillo.
El evento tuvo de todo: desde looks extravagantes hasta momentos de pura emoción. Entre los invitados se destacaron Jean Pierre Noher, Lalo Mir, Romina Ricci, Yeyo De Gregorio, Coti Sorokin y Gastón Pauls.
También pasaron por la alfombra roja Gustavo Bassani, Julián Cerati (que interpreta a Pipo), Ornella D´Elía, Kevsho, Mica Suárez, Nazareno Casero, Ronnie Arias, Marcelo Moura y muchos otros famosos.
La Dicha en Movimiento cuenta una historia de amor de Pipo Cipolatti mientras pergeña junto a Los Twist su debut discográfico, sin saber que se transformaría en uno de los imprescindibles de los melómanos del rock nacional.
LAS FOTOS DEL ESTRENO DE LA DICHA EN MOVIMIENTO CON PIPO CIPOLATTI
