Google Discover sumó una nueva función que te permite personalizar al máximo tu feed y elegir qué medios y creadores querés seguir.

Ahora, además de lo que el algoritmo recomienda según tus intereses, podés agregar directamente a Ciudad.com para ver todas sus novedades al instante.

Esta actualización de Google te da más control que nunca: elegís qué contenidos priorizar y asegurás que tus noticias favoritas aparezcan primero.

Cómo seguir a Ciudad.com en Google Discover paso a paso

Incorporar las noticias de Ciudad.com a tu feed es muy sencillo:

Entrá al perfil de Ciudad.com. Hacé clic en “Seguir en Google”. También podés tocar el botón “Seguir” que aparece arriba a la derecha en las notas del sitio.

Una vez que seguís el canal, los últimos contenidos publicados en Ciudad.com aparecerán directamente en tu feed de Google Discover, actualizándose en tiempo real a medida que se cargan nuevas notas.

Cómo ver más contenidos de Ciudad.com en Google Discover

Si querés que Google te muestre las noticias del sitio con mayor frecuencia, podés reforzar la interacción con acciones muy simples:

Dar like (tocando el ícono del corazón).

Buscar contenido de Ciudad.com dentro del propio feed.

Seguir sus redes sociales oficiales.

Cuanto más interactuás, más aprende Google sobre tus preferencias y más contenido relevante te muestra.

Cómo acceder a Google Discover

Podés abrir Google Discover desde:

La app de Google en tu celular.

El navegador en dispositivos Android.

Deslizando a la derecha en la pantalla de inicio en algunos smartphones.

Recordá que tenés que tener la sesión iniciada para que la plataforma pueda guardar tus intereses y personalizar tu feed día a día.

¡Listo! Con estos pasos ya sabés cómo seguir a Ciudad.com en Google Discover y asegurarte de recibir todas las noticias, novedades y tendencias sin perderte nada.