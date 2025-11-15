Buenos Aires ya respira espíritu navideño, y este año lo hace con un brillo especial: Candlelight, la reconocida serie de conciertos en vivo de Fever, llega con una edición festiva que promete emoción, nostalgia y una atmósfera única iluminada por miles de velas.

El elegido para esta celebración es el Centro Asturiano de Buenos Aires Sede Social, que se vestirá de gala los 20 y 21 de diciembre, con funciones a las 19:00 y 21:30, para recibir un cuarteto de cuerdas local que interpretará los villancicos y clásicos navideños más queridos de todos los tiempos.

Foto: Prensa Fever

Además de los conciertos especiales, Candlelight invita a quienes buscan un regalo distinto a sorprender con su tarjeta regalo oficial, que puede canjearse por cualquier concierto de la serie en España.

Nacido con el objetivo de acercar la música a todos los públicos, Candlelight rompe con la idea de la sala de conciertos tradicional y propone espectáculos íntimos, visuales y envolventes en espacios singulares.

Foto: Prensa Fever

Su programación abarca desde homenajes a Vivaldi, Mozart o Beethoven, hasta versiones emocionantes de Queen, Coldplay o Ed Sheeran, además de tributos cinematográficos y ediciones especiales como las inspiradas en Bridgerton —en colaboración con Netflix y Shondaland— o El Mago de Oz.

Para agendar:

Lugar: Centro Asturiano de Buenos Aires Sede Social

Fechas y horarios: 20 y 21 de diciembre — 19:00 y 21:30

Entradas: disponibles en Fever

Si querés vivir una Navidad distinta, rodeada de música y luz cálida, este es el plan ideal. Una experiencia sensorial que combina magia, emoción y el encanto de los clásicos que nunca pasan de moda.

¡No te lo podés perder!