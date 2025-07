Una sala completamente iluminada por miles de velas, músicos en vivo y una energía que se siente en el aire: así es Candlelight, el fenómeno musical y sensorial que llegó para quedarse en Buenos Aires y sigue sumando funciones, artistas invitados y experiencias únicas.

Organizado por Fever, esta experiencia cuenta con una programación recargada y con grandes novedades que nadie se va a querer perder. Desde shows íntimos con figuras de la música nacional hasta tributos que emocionan a varias generaciones. Candlelight propone mucho más que un concierto: ofrece una vivencia artística inolvidable.

Foto: Prensa Fever Por: Judith Chan

ZOE GOTUSSO, EN UNA NOCHE ÚNICA E IRREPETIBLE: Una de las grandes sorpresas de la temporada es la llegada de Zoe Gotusso al universo Candlelight, con una sesión original exclusiva. La artista cordobesa, reconocida por su sensibilidad y estilo íntimo, se presentará los días 9 y 23 de agosto en el imponente Teatro Margarita Xirgu, que se transformará completamente gracias al icónico despliegue de velas que define esta experiencia.

Rodeada de luz cálida y una atmósfera profundamente emocional, Zoe repasará sus mayores éxitos en una propuesta que ya está generando altísima expectativa entre sus fans y amantes de la música en vivo.

Foto: Prensa Fever

Entre las opciones que hay en la programación, también podés encontrar las siguientes:

TRIBUTO A SODA STEREO: “DE MÚSICA LIGERA”: Para los nostálgicos del rock nacional, Candlelight también preparó una función imperdible: “De Música Ligera”, un tributo a Soda Stereo que revive la magia de la banda más icónica de América Latina.

LAS CUATRO ESTACIONES DE VIVALDI: Para los amantes de lo clásico, una selección sublime de Vivaldi, interpretada por cuartetos de cuerdas en salas con acústica impecable.

TRIBUTO A COLDPLAY: Un repaso instrumental por los grandes éxitos de la banda británica: "Fix You“, ”Trouble“, ”Yellow" y muchos más. Emoción garantizada.

TRIBUTO A ABBA: Para cantar, bailar (desde tu asiento) y emocionarte con la energía de temas como “Mamma Mia”, “Dancing Queen” y “Chiquitita” como nunca los viviste.

TRIBUTO A QUEEN: Freddie Mercury inmortalizado a través de un repertorio que recorre “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We Will Rock You” y más, en formato instrumental.

Foto: Prensa Fever Por: Oscar Jankes

TRIBUTO A TAYLOR SWIFT: Un show dedicado a la estrella del pop, con versiones de sus éxitos como “Love Story”, “All Too Well” y “Shake It Off”, ideales para fans de todas las edades.

Foto: Prensa Fever Por: THOMAS WEBER, www.phothomas.de

DÓNDE SE CONSIGUEN LAS ENTRADAS: a través de la página: https://feverup.com/es/buenos-aires/candlelight

¿Te animás a vivir una noche inolvidable a la luz de las velas? Candlelight te está esperando.