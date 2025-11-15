A diferencia de sus padres, Ricardo Darín y Florencia Bas, y de su hermano Chino Darín, Clara decidió mantenerse lejos del mundo de la actuación.

A sus 32 años, encontró su lugar en el arte y en la serenidad del hogar, donde combina su amor por la cerámica, el diseño y la vida tranquila. Su casa, que suele mostrar en redes sociales, refleja un estilo boho lleno de detalles personales, calidez y armonía.

En su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 60 mil seguidores, comparte fragmentos de su día a día, sus piezas artesanales y los rincones de su casa, convertida en una verdadera extensión de su personalidad artística.

LA CASA DE CLARA DARÍN

Su habitación, uno de los espacios más elogiados por sus seguidores, combina una estética minimalista y moderna con tonos neutros y cálidos que aportan luminosidad. Destacan una lámpara y un cuadro en color naranja intenso, que rompen la neutralidad del ambiente con un toque vibrante y juvenil.

A ambos lados de la cama matrimonial, Clara colocó lámparas blancas amplias y mesas de luz de líneas simples, mientras que un banquito terracota añade carácter y color.

En otra de sus publicaciones, mostró su colección de CDs y vinilos, cuidadosamente guardados en un mueble blanco junto a un espejo de diseño abstracto, una clara referencia a su amor por la música y el arte visual.

El living-oficina mantiene el mismo equilibrio estético: una mesa de madera clara, una computadora de escritorio, sillas tapizadas en gris y paredes blancas decoradas con cuadros de autor. Todo convive bajo un aire bohemio, relajado y artístico, donde cada objeto parece elegido con intención y sensibilidad.