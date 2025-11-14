Aunque Galatasaray lidera la Superliga de Turquía con 29 puntos y se mantiene en zona de playoffs de Champions League, la caída 1-0 del último domingo ante el Kocaelispor generó tensión dentro del club.

En la reunión ordinaria de noviembre del Consejo, uno de sus miembros, Turcan Bolayır, realizó una dura crítica hacia varios jugadores, y en particular, apuntó contra Mauro Icardi, capitán y figura del equipo.

Según detalló el medio Hurriyet, Bolayır comenzó su intervención señalando a algunos futbolistas por su bajo rendimiento, pero fue con el argentino donde se mostró más contundente: “No puede correr, no puede perder el exceso de peso, pero se ve obligado a parecer simpático. ¡No puede ser! El futbolista es un soldado: tienes que jugar, correr, ser como una tormenta. Si no haces eso, no puedes jugar en Galatasaray. Lamentablemente, su cuerpo no está apto para jugar 90 minutos. No puede jugar”.

El comentario, dirigido al delantero rosarino de 32 años, causó incomodidad en el recinto y motivó la intervención del presidente del club, Dursun Özbek, quien pidió respeto hacia los jugadores: “No hablemos así de nuestros futbolistas, nos están escuchando”, advirtió.

Soccer Football - UEFA Champions League - Ajax Amsterdam v Galatasaray - Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands - November 5, 2025 Galatasaray's Mauro Icardi shoots at goal REUTERS/Piroschka Van De Wouw Por: REUTERS

Sin embargo, Bolayır no se retractó: “Pueden escuchar. No estoy diciendo nada incorrecto ni insultando a nadie. Dicen que no dé nombres, pero ¿acaso nacieron sin nombre estos hombres?”, respondió el dirigente, encendiendo aún más la polémica.

LOS NÚMEROS DE MAURO ICARDI EN GALATASARAY

Mauro Icardi llegó al Galatasaray en 2022, procedente del Paris Saint-Germain, y desde entonces disputó 102 partidos, marcó 67 goles y dio 22 asistencias. Además, conquistó cinco títulos con el club.

Actualmente, el delantero viene de una larga recuperación por una lesión ligamentaria, pero ya acumula 6 goles en 534 minutos distribuidos en 14 partidos durante la temporada. Pese a sus registros, el desgaste físico y la carga de partidos generaron preocupación en parte de la dirigencia, que ahora pone en duda su continuidad.