Alejandro Lerner será declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación por la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina. La distinción se entregará el próximo 22 de noviembre en el Auditorio del Palacio Libertad, durante un concierto homenaje dedicado a su vasta trayectoria artística.

El evento contará con la dirección de Damián Mahler y la participación de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, junto a solistas del Coro Polifónico Nacional y del Coro Nacional de Música Argentina.

Durante la velada, se interpretarán los grandes clásicos de Lerner que marcaron generaciones y se convirtieron en himnos de la música en español.

Alejandro Lerner: Latin Grammy y una gira con entradas agotadas

El reconocimiento llega tras un año lleno de éxitos. En noviembre de 2024, Lerner fue distinguido por la Academia Latina de la Grabación® con el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, el máximo galardón que la organización otorga a un artista por su trayectoria.

Durante 2024, el cantante realizó más de 80 shows agotados en Argentina, España y Estados Unidos, dentro de su tour “La banda sonora de tu vida”. Esta gira lo llevó por escenarios de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, San Juan, Neuquén y Misiones, entre otros.

Los próximos conciertos confirmados son:

8 de diciembre: Teatro Gran Ituzaingó

13 de diciembre: Teatro Don Bosco de San Isidro

Las entradas están disponibles en Tuentrada.

Nuevos proyectos y colaboraciones

Entre sus últimos lanzamientos, Lerner presentó una nueva versión de su clásico “Volver a empezar”, junto a Los Ángeles Azules. Además, estrenó “Mi Argentina”, una canción que refleja su profundo amor por el país y su deseo de abrazar al pueblo argentino a través de la música.

Recientemente, también fue convocado como vicepresidente del jurado del Premio Konex, uno de los galardones más prestigiosos del ámbito cultural argentino.