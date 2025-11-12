La llegada de la China Suárez a Buenos Aires tenía como uno de sus objetivos la promoción de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, y frente a la negativa de Paula Chaves de entrevistarla en Olga y de Diego Leuco de no aceptar sus condiciones para ir a Luzu, se filtró quién tendría la chance de hacer un mano a mano con la actriz.

“En este momento están hablando con un streaming que no se imaginan para que esté la China”, contó Luis Perdomo.

Ante la sorpresa de Mariana Fabbiani, el panelista de DDM reveló: “A raíz de la foto que ayer subió Wanda Nara con Johnny Depp, la china quiso activar y ahora están hablando con Bauleti”.

“Me encanta Bauleti. Es muy polémico y le va a tirar de todo”, aseguró Guido Záffora.

Zaira Nara con Bauleti.

Como antecedente mediático, Santiago Baietti ya entrevistó a Zaira Nara, y hasta se los relacionó sentimentalmente.

Quién es Bauleti

Con apenas 23 años, Santiago Baietti la rompe en Kick, Instagram y TikTok, además participó de Cinco Minutos Más en Vorterix.

Mernuel, Zaira Nara y Bauleti. (Foto: @bauleti_)

Por otra parte, compartió segmentos en Mernosketti, con Mernuel y Moski.

Bauleti. (Foto: @bauleti_)

De hecho, Bauleti se consagró en los premios Ídolo como mejor creador digital del año, junto a su amigo Mernuel.