En tiempos en que los teléfonos celulares se volvieron indispensables para comunicarse, trabajar o incluso planificar las vacaciones, saber cómo aprovechar al máximo el rendimiento de la batería es clave.

Pasamos buena parte del día fuera de casa, lejos de enchufes o puntos de recarga, y no siempre contamos con un cargador a mano. Por eso, entender qué hábitos ayudan a que el dispositivo cargue más rápido y conserve su autonomía puede marcar la diferencia entre quedarse sin batería a mitad de jornada o llegar con energía hasta la noche.

Lo que muchos usuarios desconocen es que los celulares esconden una función que puede acelerar de manera notable el proceso de carga, sin necesidad de cambiar el cargador ni recurrir a trucos extraños. Activarla lleva apenas unos segundos y puede hacer que el teléfono recupere energía en menos tiempo.

El secreto está en un modo que todos los dispositivos traen incorporado y que, en general, se usa para otros fines: el modo avión. Según especialistas en tecnología, al activarlo durante la carga, el teléfono puede reducir hasta un 25% el tiempo total necesario para alcanzar el nivel máximo de batería.

Por qué el celular carga más rápido en modo avión

Cuando se activa el modo avión, el dispositivo desactiva de inmediato las conexiones inalámbricas: Wi-Fi, Bluetooth, GPS y datos móviles. Esto reduce el consumo de energía en segundo plano, ya que el celular deja de buscar señal, de actualizar aplicaciones y de mantener sincronizaciones constantes mientras está enchufado.

Cargar el celular en modo avión, una práctica recomendable. Foto: Freepik

Al trabajar con menos procesos activos, el sistema concentra la energía en la carga, lo que permite que el porcentaje suba más rápido. Además, al disminuir el esfuerzo del procesador y evitar el sobrecalentamiento, la batería se mantiene en mejor estado y conserva su capacidad por más tiempo.

Este truco resulta especialmente útil en teléfonos más antiguos o con baterías grandes, donde cada minuto de carga puede marcar una diferencia. No reemplaza a la carga rápida, pero puede ser una alternativa eficaz cuando no se dispone de ella.

Cuándo conviene usar este truco del modo avión

No es necesario usarlo en cada carga. Lo ideal es recurrir al modo avión en momentos puntuales, como:

Antes de salir de casa y notar que queda poca batería.

Durante un viaje, cuando los enchufes son limitados.

En emergencias, cuando se necesita energía extra en pocos minutos.

Tener a mano un cargador portátil sirve para no quedarse sin energía en al celular. Foto: Freepik

Mientras esté activado, no se podrán recibir llamadas, mensajes ni notificaciones. Por eso conviene utilizarlo de manera temporal, solo hasta alcanzar el nivel de carga deseado, y luego volver al modo normal.

Consejos para cuidar la batería y optimizar la carga

Además de aprovechar el modo avión, existen algunas prácticas simples que ayudan a mantener la salud de la batería y mejorar su rendimiento:

Usar cargadores originales o certificados , para evitar fluctuaciones de tensión.

Mantener la carga entre el 20% y el 80% , sin dejar que el nivel llegue a cero.

Evitar usar el teléfono mientras se carga , ya que el calor ralentiza el proceso.

Quitar la funda si el equipo se calienta , para favorecer la ventilación.

No exponerlo al sol o al calor extremo, uno de los principales enemigos de las baterías de litio.

Con estos hábitos, el celular no solo cargará más rápido, sino que también conservará su autonomía durante más tiempo, retrasando el desgaste natural del componente.