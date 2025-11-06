Separada de Benja Torres, Sofía Mora contó la pesadilla que vivió durante el año de relación con el cantante, sobrino de Diego Torres.

La artista de 22 años denunció públicamente haber sido víctima de violencia de género, tanto física como psicológica.

Invitada a Conversaciones en la Sangre, el ciclo que conduce Olivia Wald, Sofía relató un episodio de agresión que marcó su vida.

“Durante una discusión, me dio un trompazo en el ojo”, anticipó Mora, en el adelanto de la entrevista que le hizo la cantante.

Video de @oliviawald_ . Fragmento de Conversaciones en la sangre, disponible en YouTube.

“Pasé cosas muy feas y me costó mucho salir”

En la conversación, Sofía explicó que no formalizó la denuncia ante la Justicia porque no busca perjudicar a su ex, sino visibilizar la violencia que sufren muchas mujeres en silencio.

“Cuando corté, me dio mucha culpa. Corté en buenos términos, pero me costó mucho. Él no me dejaba cortar, pero yo no podía más. Pasé cosas muy feas y a los meses me empezó a caer la ficha”, agregó Sofía Mora.

“Todos me decían que estaba muy apagada, pero tenía un montón de cosas guardadas. Él me decía: ‘Si contás esto, no puedo entrar más a tu casa’. Me jugaba con la culpa”, contextualizó.

Sofía reconoció que al principio no era plenamente consciente de la violencia que sufría.

“Yo decía ‘no tengo una relación tóxica, me trata como una reina’. Pero un día se le chiflaba el moño, escalaba un poco más, y tenía una agresión conmigo”, expresó.

Sofía Mora: “Me dio un trompazo en el ojo”

Al ser consultada por Olivia Wald sobre el momento más doloroso, la artista relató una escena dramática.

“Habíamos tenido un día hermoso hasta que me pide ver un chat con una persona con la que nunca pasó nada. Era un chico de relaciones públicas de un boliche, y él se puso muy celoso. Me empezó a acusar de mentirle. Esa noche fue de mierda... Tenía un lenguaje muy violento”, recordó la catante.

“Al día siguiente me enojé y le pedí que me muestre un chat que él tenía con otra chica. No me lo quería mostrar. Cuando lo vi, era un asco".

“Discutimos y se le transformó la cara. Empezó a armar el puño. Él le pegaba piñas a la pared, a la cama todo el tiempo”, agregó sobre el comportamiento agresivo de su ex.

Sofía Mora habló de la violencia que sufrió en su noviazgo con Benja Torres

“Pensé que me había hundido la cara”

En ese contexto, Sofía describió el momento exacto de la agresión: “Yo estaba sentada en la cama y me dio un trompazo en la cara de lo loco que estaba. No sabés lo que me dolió. Me dio vuelta la cara, se me empezó a hinchar. Pensé que me había hundido la cara. Gritaba del dolor y no sabía cómo reaccionar”.

“Después estuvo una hora pidiendo disculpas. No se quería ir… Me estaba volviendo loca”, compartió Sofía Mora en el mano a mano con Olivia Wald, en el que habló de numerosas situaciones delicadas, de sometimiento, que vivió con su ex.