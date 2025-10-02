La cantante pop Sofía Mora despide el año con un evento muy especial en la Ciudad Cultural Konex de Buenos Aires. En este show exclusivo, presentará en vivo su esperado nuevo EP “El Mundo Real”, además de interpretar sus temas más populares de “Super Cursi”.

Será una noche mágica, cargada de música al aire libre, con banda completa, invitados especiales y muchas sorpresas al estilo único de Sofía Mora.

“El Mundo Real”, el nuevo EP de Sofía, representa una nueva etapa en su carrera, marcando un contraste con el universo de “Super Cursi”. En esta obra, la artista se sumerge en los temas del desamor y la tristeza, mostrando una faceta más introspectiva y emocional.

ENTRADAS SOFÍA MORA EN EL KONEX

El EP se lanza oficialmente en octubre de 2025, y será compartido en exclusiva con sus fans el 24 de octubre en Ciudad Cultural Konex.

Este show marca el cierre de un año clave en la carrera de Sofía, que incluyó el lanzamiento de su single “Es Más Simple”,

Las entradas para este show único ya están disponibles en la página oficial del CC Konex con múltiples opciones de pago.

EL GRAN AÑO DE SOFÍA MORA

Este show en Buenos Aires marca el cierre de un año clave para Sofía Mora, quien ha logrado consolidarse como una de las artistas más destacadas de la escena pop.

En 2025, Sofía lanzó el sencillo “Es Más Simple”, una canción llena de optimismo que invita a disfrutar del presente y a tomar la vida con calma.

Su videoclip, dirigido por Denis Henriques, captura momentos únicos de su gira por Montevideo, Santiago de Chile, Mar del Plata, Córdoba y Rosario, mostrando a una artista en pleno crecimiento.

PRÓXIMOS SHOWS 2025:

3 de Octubre - Palacio Vistalegre - Madrid, España

24 de Octubre - CC Konex - Buenos Aires, Argentina

1 de Noviembre - Festival Bandera - Rosario, Santa Fe, Argentina

22 de Noviembre - Montevideo Music Box - Montevideo, Uruguay

SOBRE SOFÍA MORA

Sofía Mora es cantante, compositora, productora y música argentina. Con apenas 22 años, en octubre de 2024 lanzó su segundo álbum de estudio “Mi Lado Cursi <3 (Super Cursi)”, con el que conquistó una nueva generación de oyentes.

En diciembre de 2024 firmó con Sony Music Argentina y en mayo de 2025 inició su primera gira nacional e internacional.

Ahora, en octubre de 2025, presenta su nuevo EP “El Mundo Real”, profundizando su universo artístico con nuevas canciones que combinan emoción, frescura y una fuerte conexión con su público.