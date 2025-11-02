Entre palmeras, luz natural y vistas al mar, Laura Pausini construyó en Miami un verdadero refugio de elegancia y calidez.

Aunque actualmente reside en Roma junto a su marido y su hija, la artista conserva su casa en Estados Unidos, un espacio que utiliza para sus frecuentes viajes de trabajo y escapadas familiares.

Ubicada en una de las zonas más exclusivas del sur de Florida —donde las propiedades rondan los 10 millones de euros—, la mansión de Laura Pausini combina la sofisticación moderna con una fuerte influencia italiana. De dos plantas, destaca por sus techos altos, molduras, arcos y mármol, además de esculturas clásicas, chimeneas y recuerdos personales que evocan su carrera musical.

La mansión de Laura Pausini en Miami: lujo italiano con alma musical. Crédito: Instagram

LOS DETALLES DE LA CASA DE LAURA PAUSINI

La luz es protagonista absoluta gracias a sus amplios ventanales que integran el interior con el jardín, donde se despliegan una piscina, solarium y comedor al aire libre. Dentro, cada rincón refleja la personalidad de Pausini, desde el gran piano de cola blanco hasta su guitarra Gretsch White Falcon, una pieza icónica valorada en más de 3.000 dólares.

La mansión de Laura Pausini en Miami: lujo italiano con alma musical. Crédito: Instagram

Con seis habitaciones, cuatro baños, gimnasio, estudio de grabación y área de invitados, la propiedad —que puede verse en su documental Laura Pausini: Un placer conocerte de Prime Video— es un fiel retrato de su esencia: una mezcla perfecta entre arte, estilo y hogar, donde siempre hay música y un rincón para volver.