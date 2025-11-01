La ex de L-Gante, Tamara Báez, sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una cirugía estética y compartió cada detalle del proceso a través de sus redes sociales.

Luego de generar curiosidad al mostrarse en bata dentro de una clínica, la influencer confirmó que decidió hacerse una liposucción en distintas partes del cuerpo.

“Pensé que iba a doler mucho más la lipo en brazos, pero ya los puedo mover re bien”, contó Tamara en una historia de Instagram, mostrando su rápida recuperación.

Tamara Báez se hizo una liposucción y mostró el resultado en redes. Crédito: Instagram

DE QUÉ SE OPERÓ TAMARA BÁEZ

En otra publicación, se la ve con una faja en la zona de las caderas y los glúteos, donde escribió con humor: “Me saqué un poco de acá y de allá”, junto a un emoji divertido.

Para facilitar su recuperación, Báez explicó que alquiló un departamento cerca del centro de estética donde se realiza los masajes postoperatorios. Sin embargo, la mediática reconoció que atraviesa días difíciles por no poder ver a su hija. En una tierna historia, le dedicó un mensaje a Jamaica, fruto de su relación con el cantante: “Te amo y te extraño”.