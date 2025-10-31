La ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, amaneció conmocionada por un hecho que parece imposible de comprender. Una nena de apenas 9 años fue hallada muerta en su casa del barrio Palermo y su propia madre, María de los Ángeles Russo, quedó detenida tras confesar que le dio una sobredosis de pastillas ansiolíticas.

El caso, que quedó bajo la investigación de la fiscal Natalia Saavedra, estremeció a toda la comunidad. Todo ocurrió en una vivienda de Irigoyen al 500, donde la pequeña Diana Gómez Russo vivía con su mamá y sus abuelos. Con las primeras luces del día, la cuadra se llenó de móviles policiales, personal de Criminalística y vecinos que no podían salir del asombro.

Cuando la policía ingresó a la casa, la mujer los recibió sin resistencia y pronunció una frase que heló la sangre de todos: “Le di clonazepam anoche”. Su hija estaba recostada en la cama, sin signos de violencia visibles, con el cuerpo aún tibio. Los peritos estiman que la muerte ocurrió entre la noche anterior y la madrugada, luego de ingerir el medicamento.

Santiago del Estero: una madre confesó haber matado a su hija de 9 años con una sobredosis de ansiolíticos. Crédito: X

UNA INVESTIGACIÓN MARCADA POR EL DESCONCIERTO

Las autoridades intentan determinar si se trató de un hecho premeditado o de un cuadro psiquiátrico descompensado. De acuerdo con testigos, María de los Ángeles Russo había sido internada varias veces en centros de salud mental, pero abandonaba los tratamientos. “Tenía episodios, pero jamás de violencia hacia su hija”, aseguró una vecina que la conocía desde hacía años.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, la comunidad intenta encontrar sentido a la tragedia. La Escuela Santiago Apóstol, donde estudiaba la nena, suspendió las clases y emitió un comunicado en su memoria: “Hoy pedimos por su alma y por la pronta resignación de su familia”.

Durante toda la mañana, los vecinos se acercaron al domicilio para dejar flores y encender velas. “Iba a hacer su primera comunión en noviembre”, contó una mujer entre lágrimas. En redes sociales, una de sus maestras escribió un mensaje que conmovió a todos: “Era ternura y entrega. Amaba la danza, la risa y los ensayos. Llevaré su luz en cada coreografía”.