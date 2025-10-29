Ricardo Montaner, una de las figuras más queridas de la música latina, sorprendió a todos este miércoles cuando su cuenta oficial de Instagram apareció completamente vacía, sin rastros de las miles de publicaciones que solía compartir.

El artista venezolano-argentino, seguido por casi 9 millones de personas, tenía un feed repleto de fotos familiares, reflexiones, y anuncios musicales.

Sin embargo, al ingresar hoy a su perfil, no hay publicaciones visibles: solo su foto de perfil y los datos de contacto.

Foto: Instagram

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los fanáticos se preguntan qué ocurrió. Algunos especulan que podría tratarse de una estrategia de relanzamiento o cambio de etapa, mientras que otros sostienen que le habrían hackeado la cuenta.

QUÉ DIJO RICARDO MONTANER LUEGO DE QUE SU CUENTA DE INSTAGRAM APARECIERA VACÍA

Hasta el momento, Montaner no hizo declaraciones oficiales, ni desde su cuenta ni desde las de su familia —Camilo, Mau, Ricky o Evaluna—, lo que aumenta el misterio.

Mientras tanto, sus seguidores esperan una explicación o algún movimiento que confirme si se trata de un hackeo, una limpieza voluntaria o una jugada previa a un nuevo lanzamiento musical.