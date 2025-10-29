Pese a cultivar un bajo perfil y resguardar su vida íntima, Diego Topa sorprendió a su novio, Hugo Rodríguez, con un posteo súper especial por su cumpleaños.

El animador infantil no solo le declaró su amor públicamente, sino que también acompañó sus palabras con tiernas fotos juntos, disfrutando de distintos momentos de su vida y de su vínculo.

Diego Topa y Hugo Rodríguez

El mensaje de amor de Diego Topa a Hugo:

“¡Feliz cumple, Hugo! Para mi compañero de vida. El que está en todos los momentos, ahí cerquita, cuidándome y dándome todo su amor. Sos todo lo que soñé".

“Que tengas un año lleno de sueños cumplidos, te merecés todo lo que está por venir. Que sea un año mágico. Te amo con todo mi corazón”, escribió Diego.

El posteo se llenó rápidamente de mensajes de amor y buenos deseos, y entre ellos no faltó el del propio homenajeado.

“Te amo con todo mi corazón”, le respondió Hugo a Topa, enamoradísimo y feliz de su presente junto al artista y su pequeña hija, Mitai.

Diego Topa, súper enamorado de Hugo Rodríguez (Foto: Instagram)

Diego Topa, súper enamorado de Hugo Rodríguez (Foto: Instagram)

Diego Topa, súper enamorado de Hugo Rodríguez (Foto: Instagram)

Diego Topa, súper enamorado de Hugo Rodríguez (Foto: Instagram)

Diego Topa, súper enamorado de Hugo Rodríguez (Foto: Instagram)

Diego Topa, súper enamorado de Hugo Rodríguez (Foto: Instagram)

Diego Topa, súper enamorado de Hugo Rodríguez (Foto: Instagram)

Diego Topa, súper enamorado de Hugo Rodríguez (Foto: Instagram)

Diego Topa, súper enamorado de Hugo Rodríguez (Foto: Instagram)

Diego Topa, súper enamorado de Hugo Rodríguez (Foto: Instagram)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.