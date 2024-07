El regreso de Diego Topa (48) al teatro con Es Tiempo de Jugar en las vacaciones de invierno viene como anillo al dedo para los más chicos, y sobre todo para los grandes que buscan divertirse a la par de sus hijos, sobrinos o nietos.

“Este show trae los clásicos de toda mi carrera, como Me muevo por aquí, Pompa de jabón, Arcoiris, Cuatro Estaciones. Esas son las canciones que siempre escuchan los chicos”, cuenta el rockstar de los más chiquitos a Ciudad.

“Pero también hay canciones nuevas que son especiales para este espectáculo, que fueron Es tiempo de Jugar, y la canción de los dinosaurios que es Y tú qué harías. Es un mix de canciones hermosas hiladas en la trama escrita y dirigida por Emiliano Dionisi”, explicó con generosidad.

También halagó a Gustavo Carrizo como coreógrafo y a Andrea Lovera y Ramiro Delgado como compinches en las tablas.

Diego Topa en Es Tiempo de Jugar. (Foto: Prensa)

En una charla con este sitio, Topa se explayó sobre los secretos del show que presenta en el teatro El Nacional, su rol de padre, su amistad con Mariana Muni Seligmann y su deseo de volver a la televisión.

-A la hora de producir, ¿cuánto pensás en lo que les va a gustar a los chicos? ¿Cuánto en que los padres salgan satisfechos y lo recomienden?

-Se piensa globalmente. Cuando armamos con Emiliano la idea general de poder viajar en el tiempo pensamos en los chicos porque los dinosaurios les encantan, ¡y a mí también! Por eso también hicimos la canción.

Diego Topa en la función de prensa de El Principito. (Foto: Movilpress)

También pensamos en los adultos cuando viajamos a los años 70′, donde hacemos un homenaje a Juan Ramón Palito Ortega, Donald Clifton McCluskey y a Raffaella Carrá.

Pensamos en que las familias van a ver el espectáculo y que las abuelas, abuelos, mamás o papás se iban a emocionar también al escuchar estas canciones reversionadas a los sonidos de hoy.

Es un guiño muy importante y para mí es una de las partes más divertidas del show. Me encanta el vestuario, la bola de espejos, todo.

-¿Quiénes son más difíciles a la hora de sacarles sonrisas? ¿los nenes o los papás / abuelos?

-No lo sé. Vino conmigo entretener a los más chiquititos, y me alegra muchísimo divertir a los papás y las mamás. Me gusta que mis espectáculos no sean solo para los más chiquititos, porque ellos ya me aceptan por la música, por el canal de YouTube, los programas de TV que hice.

Es tiempo de jugar, el show de Diego Topa.

-O sea que son los adultos los más complicados de hacer reír...

-Me gusta mucho entretener a los papis, que estén en el aquí y ahora viendo el espectáculo y no que el nene esté saltando y los papis viendo Instagram.

Eso me deprimiría mucho, pero por suerte no pasa. Cuando sacan el teléfono es para filmar a sus hijos o hijas, o filmar parte del show para que les quede de recuerdo, y subirlo a sus redes sociales. Ahí mi tarea está cumplida porque está toda la familia disfrutando el show.

“Me gusta mucho entretener a los papis, que estén en el aquí y ahora viendo el espectáculo y no que el nene esté saltando y los papis viendo Instagram. Eso me deprimiría mucho, pero por suerte no pasa”.

-¿Hay alguna canción o momento en la obra que esté dedicado o inspirado en Mitaí? ¿Cuál?

-Desde que nació todos los espectáculos están dedicados a ella porque le encantan. ¡Se los juro!

El año pasado le encantó Es tiempo de jugar, que está pensada para que lo disfrute. A ella le gustan mucho los dinosaurios… Y siempre me pregunta: “¡¿Cuándo vuelve Es Tiempo de Jugar?!”. Estaba súper ansiosa de volver a disfrutarla, como yo.

Además tengo Topa en vivo, donde hay un bloque dedicado especialmente a Mitaí, que es con la canción Para ser grande. Ahí cuento desde mi infancia hasta la de ella, y le dedico una canción.

-Si bien ya eras tío, hace 4 años que sos papá de Mitaí. ¿Eso te modificó en algo la preparación de los espectáculos? ¿Exorcizás algunos temores?

-Por más que ya lo tenía incorporado, con Miti estoy transitando y aprendiendo un montón de cosas. Respecto de los miedos, hay una etapa del espectáculo que lo traspasamos en la parte del dinosaurio que le tiene miedo a la oscuridad, a la noche, a las tormentas.

Diego Topa en Es Tiempo de Jugar. (Foto: Prensa)

-Miedos típicos de los más chiquitos que Mitaí sigue transitando, y desde una situación concreta tratamos de mostrarles a los chicos que no tienen que tener miedo. Miti va a atravesar todos mis espectáculos, ¡y me dijeron que los miedos crecen con el tiempo! Me estoy preparando para todo lo que se viene.

Diego Topa acompañó a Mariana Muni Seligmann en el estreno de Soy Muni, en el teatro Politeama.

- ¿Para cuándo una presentación conjunta con tu amiga Muni?

-Hicimos un show juntos en Topa, tu primer concierto. Siempre estamos con ganas de hacer algo. Siempre hacemos algo, de hecho, estrenamos Pasitos, una canción para su canal de YouTube y programa de eltrece. La hacíamos en Disney Junior.

Diego Topa y Mariana Muni Seligmann promocionan sos dos espectáculos juntos.

-¿Van a volver a la televisión?

-Tenemos ganas de hacer un programa de televisión y estamos terminando de pensar la idea para poder presentar un programa para toda la familia. Una gran sitcom para grandes y chicos, ya viendo a Topa y Muni desde otro lugar.

Diego Topa y Mariana Muni Seligmann fueron juntos a ver Felicidades. (Foto: Movilpress) Por: MOVILPRESS

-¿Creés que toda la vida vas a dedicarte de lleno a ser animador infantil? ¿O evaluás reconvertirte en algún futuro en otra rama artística o empresarial?

-Voy a actuar y bailar todo lo que pueda hasta que el cuerpo me dé. Amo hacer esto, de verdad, pero ya desde ahora yo estoy produciendo y armando cosas para otros contenidos que me encanta hacer.

Disfruto mucho de mi faceta de productor, generar nuevos contenidos.

-¿Te vas a subir al mundo de los streamers?

-Estoy produciendo mi canal de YouTube, donde voy a empezar a hacer otras cosas. Obvio que estar detrás del escenario será mi futuro el día que ya no tenga ganas de estar al frente de la cámara, y produciré a otros artistas. Pero me encanta mi parte de productor.

Diego Topa hizo una prueba de sonido con Mitaí, su hija.

-¿Te sale ser enfático cuando toca poner límites o tiene los berrinches naturales de la edad?

-¡Claro que me sale! Al principio me costaba un poquito más, pero los límites también son enseñanzas y hay que ponérselos. Mitaí es como cualquier chica. ¡Me hace todos los berrinches habidos y por haber! A veces digo: “En casa de herrero, cuchillo de palo”. Pero la verdad es que Mitaí me hace todo muy fácil.

-¿En qué momentos te pone a prueba la paciencia?

-Hay que ponerles límites, porque, por ejemplo, quiere ir a la casa de su mejor amiga, quiere el postre antes que el plato principal, todo lo que nos pasa a todos. Hoy entiendo mucho más a los papás y a las mamás en todo sentido.

Diego Topa y Mitaí, su hija.

Me gusta igual mi parte de papá. Me parece que enseña y enfrenta con un montón de cosas, como mis miedos, inseguridades. Eso es la paternidad, en definitiva.

-¿Pudiste disfrutar de los actos escolares con Mitaí sin que los otros padres o chicos rompan el momento emotivo?

-¡Sí! Por suerte sí. Va a un colegio hermoso donde somos todos iguales, me encanta ir a los actos, poder disfrutarla, verla con sus compañeros cuando hacen las muestras. Yo soy un papá más ahí, y es súper lindo.

CUÁNDO, DÓNDE Y CUÁNTO CUESTA VER A DIEGO TOPA EN “ES TIEMPO DE JUGAR”

Diego Topa reestrenó Es tiempo de Jugar en el teatro El Nacional, en la Avenida Corrientes 960.

Se presenta de miércoles a domingos, con una función a las 14 y otra a las 16.30.

Las entradas van desde los 15.000 hasta los 18.000 pesos, y se compran en la puerta del teatro o a través de PlateaNet.