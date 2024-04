Se llama Mariana Seligmann (39) pero su fama la trasciende y por eso se puede dar el lujo de tener un programa que se llame Soy Muni (sábados 9.15 y domingos 9.30 por eltrece) en el que volverá a dedicarse a entretener a los más chicos.

Y si bien esta vez Diego Topa no estará para revivir la dupla de La Casa de Disney Junior, su entrañable amigo formó parte activa del proyecto, y puede haber sorpresas para los nostálgicos “en las redes de eltrece”, adelantó a Ciudad en una charla relajada.

Soy Muni, los sábados a las 9.15hs y los domingos a las 9.30hs por eltrece. Foto: Prensa eltrece.

“Ahora estoy en la etapa de la conductora infantil. Me gusta hacer todo por etapas. Claramente soy una artista a la que le gusta explorar un montón de océanos, pero cuando hago algo me gusta meterme de lleno en eso, estoy con esto y se viene para rato. Tenemos muchas sorpresas”.

-¿El hecho de ser mamá de Carmela te modifica la forma de encarar otra vez un show para niños?

-Me cambia un montón, yo creo que sí. Siempre me gustó mucho el mundo infantil, siempre me sentí una persona muy lúdica. Pero creo que lo que tengo ahora es una conciencia de madre de qué es lo que quiero que mi hija consuma en cuanto al contenido.

Mariana Muni Seligmann con su esposo, NIcolás Naymark, y su hija Carmela.

-¿Le ponés tus propias cosas?

-Topa y Muni por supuesto que se lo pongo. ¡Obvio! Pero ahora los chicos vienen más rápidos, pasan otras cosas. Armé el programa a conciencia.

-¿Por qué crees que pegó tanto la dupla con Diego Topa cuando no fue tan prolongada en el tiempo?

-Hay cosas, magias que suceden y duplas que pasa o no pasa. Y eso me pasa un poco con Diego. De hecho, vengo de estar de vacaciones con él en Disney con nuestras familias, nuestras hijas que comparten muchísimo. Siempre digo que Topa es un segundo marido para mí.

Diego Topa y Mariana Muni Seligmann.

-¿Te aconseja?

-Nos ayudamos mucho. De hecho, él me ayudó mucho a armar este proyecto. También Hugo Rodríguez, Alejandro Stoessel, Aquiles, entre todos armamos un proyecto que nos gustara para sacarlo al aire. Ya no me manejo sola o por productos que me llamen por que sí, sin que laburo con amigos.

-¿Se podrá soñar con una aparición especial de Topa en Soy Muni?

-Yo creo que sí. Tenemos algo ahí… Si siguen las redes de eltrece, y a mí en @soymuni, subimos un lindo reel donde se muestran varios personajes y son todos amigos míos. Porque me gusta trabajar con amigos.

-¿Qué va a tener el programa?

-Hay canciones, coreografías, juegos, sketchs, mucho humor para que los chicos puedan aprenden a través de situaciones.

La hija y el esposo de Mariana Muni Seligmann.

-¿Vas a tener colaboradores?

-Tenemos unos muppets muy lindos. También están ahí estos amiguitos nuevos. Hay de todo.

-¿Cómo sigue tu carrera como cantante?

-Estamos ahí, porque esto también tiene muchísima música. Hubo una construcción muy copada de buscar un sonido que me guste, pero que también signifique algo para los chicos. Ellos escuchan absolutamente todo, pero que el mensaje de las canciones sea apto para ellos, y que esté cuidado.

-¿Te gustaría expandir la familia?

-Me encantaría expandirla. Tengo marido, una pequeña hija de tres años que adoro, y me expandir la familia. Es algo que me gustaría, pero que tampoco sé si se me va a dar. También quiero soltar un poquito las cosas y que sea lo que tenga que ser.