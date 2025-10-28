El Do It Festival 2025 vuelve con su quinta edición el domingo 9 de noviembre, en una jornada que reunirá a los nombres más prometedores de la música emergente argentina.

Con Coque como artista principal, el evento promete una experiencia vibrante, creativa y colaborativa donde la música, el arte y la comunidad se fusionan en un mismo espacio.

Line Up Do It Festival 2025

Así nació Do It Festival

El Do It Festival comenzó en 2020 durante la pandemia, cuando surgieron las Do It Sessions, encuentros íntimos donde músicos emergentes podían compartir su arte, experimentar y conectar.

Desde entonces, el proyecto creció edición tras edición, hasta convertirse en una plataforma clave para el descubrimiento de nuevos talentos:

2021: Do It – Shiri Fest en Tigre, con 10 artistas y Ticky como headliner.

2022: 16 artistas con Alan Sutton liderando la grilla.

2023: 20 artistas y nuevas dinámicas que ampliaron la experiencia interactiva.

Hoy, el Do It Festival se consolida como uno de los espacios más innovadores para la música emergente, un punto de encuentro entre artistas, productores y público que buscan experiencias auténticas.









Coque: gran protagonista del Do It Festival 2025

Con su estilo fresco, auténtico y emocional, Coque será la figura central de esta edición del festival. Su show promete energía, conexión y talento en vivo.

Datos clave del Do It Festival 2025