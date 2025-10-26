Flor Jazmín Peña sorprendió a todos al narrar cómo comenzó su historia de amor con Nico Occhiato, su actual pareja y compañero en Luzu TV.

La confesión tuvo lugar en el programa “Nadie Dice Nada”, donde la bailarina relató el instante en que “le cayó la ficha” de que entre ellos había algo especial.

“Un día me estoy yendo de Luzu, estábamos todavía en Libertador, y me voy caminando… y viste cuando te cae una data, que es como un pensamiento que no es tuyo pero te aclara algo. Ahí se me cruzó por la cabeza: ‘Ah, ya entendí. Yo le gusto, pero no está en su estado de conciencia’.”, contó Flor ante la sorpresa de sus compañeros.

La revelación generó una mezcla de risas y ternura en el estudio. “Ahí entendí que yo le gustaba y él no lo sabía”, agregó Flor, entre risas, mientras el resto del equipo bromeaba con su nivel de análisis. “No puedo creer todo lo que pensó”, lanzó Momi, a lo que Flor respondió con humor: “Soy de Virgo”.

Crédito: visionshowtv

Más adelante, Nico Occhiato intervino recordando una charla que tuvo con un “brujito de confianza”, quien —según contó— le hizo una observación clave sobre su vínculo con Flor. “Me dijo: ‘Ella te ama hace mucho tiempo y está respetando tus tiempos’. Lo sabe hace rato”, confesó el conductor, generando una ola de reacciones de ternura entre sus compañeros.

UNA HISTORIA DE AMOR QUE NACIÓ FRENTE A CÁMARA

Entre risas, interrupciones y miradas cómplices, la pareja dejó en claro que su conexión fue creciendo naturalmente dentro del estudio de Luzu TV. “Para mí el amor se demuestra con los hechos, no con palabras ni biribiri. Soy más privada para con quien amo y punto”, reflexionó Flor, sellando el momento con una frase que emocionó a todos.