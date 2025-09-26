En la nueva temporada de “Por el mundo”, con Marley, la invitada para ir a Camboya fue Flor Jazmín Peña.

La bailarina le puso su simpatía y diversión al viaje por el país asiático y se acomodó ante distintas circunstancias.

Las espectaculares fotos de Flor Jazmín Peña en Camboya con Marley | Créditos: Instagram @florjazminpe

Pasaron de momentos de risas entre animales exóticos, hasta la sensibilidad de estar en templos y sentarse junto a maestros.

LAS FOTOS DE FLOR JAZMÍN PEÑA EN CAMBOYA

La panelista de Luzu TV subió a su cuenta de Instagram un carrusel con 20 fotos donde mostró el día a día con Marley en Camboya.

Publicó momentos compartidos con el conductor y los productores, también divertidas imágenes con animales exóticos como algunas serpientes y dejó de manifiesto su simpatía.