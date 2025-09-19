Flor Jazmín Peña sacó el foco del escándalo con Agustín Franzoni y por los videos íntimos y puntualizó en la importancia que tiene el arte en su vida.
Publicó una historia con sus diferentes facetas y escribió algunas palabras que describen su buena actualidad y la injerencia que tiene el baile para estar bien.
“Todas mis personalidades teniendo un espacio para desarrollarse. Es posible, amichas, no bajen los brazos. Qué bendición este presente. Gracias”, redactó.
EL DESCARGO DE FLOR JAZMÍN PEÑA
La bailarina y streamer luego publicó una foto en esplendor para acompañarla de un sentido descargo. “Dios mío. No existe un mejor rescate para mi alma que el encuentro cuando bailo”, empezó.
Y agregó: “Hay cierta dimensión con la que me es imposible conectar, si no es a través de este medio y cierta intensidad, como verán”.
Finalmente, escribió: “Gracias por los mensajes de apoyo estos días. Hace unos años, aprendí que aquello a lo que uno le pone el foco se acrecenta y no puedo permitirme correr el foco del presente que tanto trabajo me llevó construir y con el que tan contenta estoy”.