Días después de que se conociera la denuncia de Agustina Peñalva contra Walter Graziano por acoso, Edith Hermida sorprendió al revelar que atraviesa una situación similar con un hombre que la persigue desde hace meses.

Según contó, todo comenzó con mensajes insistentes por Instagram, pero el acoso escaló cuando esta persona comenzó a esperarla en la puerta del teatro y cerca de su casa.

En Infama, el periodista Gonzalo Sorbo relató un episodio alarmante que presenció junto a la conductora: “La fuimos a ver a un show, y cuando salimos, nos pidió que nos quedáramos con ella porque había una persona que la sigue cada vez que termina una presentación”.

El panelista explicó que Hermida no hizo la denuncia por miedo y vergüenza, mientras que Marcela Tauro observó que la notó “apagada” en los últimos tiempos.

Edith Hermida. CRÉDITO: Instagram

EL MIEDO DE EDITH HERMINA

La propia panelista de Bendita describió la gravedad de su situación: “Hace un año que viene a mi casa y se queda ahí cerca. Al principio me asustó, pero después me acostumbré, ya todos mis vecinos saben”. Según explicó, el hombre incluso llegó a intentar besarla y suele quedarse “en la esquina o en un banco enfrente”, enviándole mensajes constantes.

“Creo que no le estoy dando la importancia que tiene porque me acostumbré”, admitió Hermida entre risas nerviosas, mientras sus compañeras Karina Iavícoli y Tauro la instaban a radicar una denuncia formal. Finalmente, Edith aseguró que lo hará pensando en la seguridad de sus hijas.