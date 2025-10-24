El viernes 24 de octubre quedará marcado en la historia cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

La Legislatura Porteña declaró Huésped de Honor al legendario músico y compositor británico Rod Stewart, a través de la Declaración N°171 del año 2025.

El reconocimiento destaca a Roderick David Stewart por su “destacada trayectoria artística y su enorme contribución a la música y la cultura global”, en homenaje a su visita a la capital argentina, donde ofreció tres conciertos con localidades agotadas.

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires

Durante la ceremonia, Rod Stewart expresó su emoción al recibir la distinción:

“Nunca antes recibí una distinción de este tipo en ninguna de las ciudades que visité. Es un gran honor. Hoy es el último de los tres conciertos agotados y, créanme, no digo esto seguido, pero es el mejor público que hemos tenido. Muchísimas gracias desde lo profundo de mi corazón. Es un placer estar en el país que le dio al mundo dos de los mejores jugadores de fútbol: Messi y Maradona”.