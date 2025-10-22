En un emotivo y original homenaje al pasado, la ciudad de Luján recreó el primer partido de tenis jugado en la Argentina, disputado en 1806 por prisioneros británicos tras las Invasiones Inglesas. El evento tuvo como imponente escenario el histórico Cabildo de Luján, símbolo del legado virreinal de la región.

La recreación fue protagonizada por destacadas leyendas del tenis argentino: Martín Jaite, José Acasuso, Juan Ignacio Chela y Christian Miniussi, quienes ofrecieron una divertida exhibición que combinó deporte, historia y emoción.

La actividad fue organizada por el Municipio de Luján, en conjunto con la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y el Luján Tenis Club, como parte del programa “Luján Virreinal”, una iniciativa cultural que busca revalorizar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad a través de eventos que conectan el pasado con el presente.