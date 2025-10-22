Valentina Cervantes volvió a ser tendencia en las redes sociales, esta vez por su desopilante reacción ante los memes que circulan sobre el supuesto “romance” entre Enzo Fernández y Julián Álvarez.

En medio de su participación en MasterChef Celebrity, la influencer se animó a hablar del tema con humor y naturalidad, dejando en claro que no hay celos, sino pura complicidad.

Durante una entrevista en el canal de streaming OLGA, Cervantes fue consultada por el famoso “ship” entre los dos campeones del mundo. Fiel a su estilo, respondió entre risas: “Me da gracia. Yo también los cargo. Cuando Enzo me hace videollamada desde el entrenamiento, les digo: ‘Parecen novios ustedes’”.

La modelo incluso reveló una divertida anécdota doméstica que terminó de confirmar la buena onda entre los futbolistas: “A veces lo llamo y le digo: ‘Enzo, prendé la luz’, y me contesta: ‘No, porque está durmiendo Juli’. Es un chiste constante”.

Lejos de cualquier especulación, Valentina aclaró que mantiene una excelente relación con Julián Álvarez y su entorno. “Nos llevamos súper bien. Mis hijos lo adoran. Para Olivia es como un tío”, contó con ternura. Además, destacó la humildad del delantero: “Es un re buena persona. Compartimos mucho con su familia y todos son divinos”.