Cande Tinelli sufrió un accidente mientras montaba su caballo y deberá ser operada.

La noticia fue revelada en LAM por Pepe Ochoa, quien contó que la hija de Marcelo Tinelli “tuvo un accidente en caballo y se rompió la mano”. Y Ángel de Brito especificó: “Se quebró la muñeca”.

Cande Tinelli sufrió un accidente y será operada (Foto: Instagram)

Según informó el panelista, Cande estaba grabando para el reality de los Tinelli cuando ocurrió el accidente. “Se cayó de una manera tonta en el hípico”, aseguró Pepe.

Cande Tinelli contó cómo es su vínculo con Coti Sorokin tras su separación

En mayo, Cande Tinelli habló con Puro Show sobre su separación de Coti Sorokin, con quien se casó a principios del 2024, y contó cómo quedó su vínculo.

La hija de Marcelo dejó en claro que la ruptura fue en buenos términos y dio a conocer los motivos.

“¿Cómo estás en lo personal después de la separación de Coti?”, le preguntó el cronista y la hija de Marcelo le contestó: “Estoy bien, en un buen momento la verdad, tranquila, ocupándome de mí”.

“¿Quedó diálogo entre ustedes?”, repreguntó Walle Leiva a la influencer, quien remarcó: “Sí, nos llevamos bien, obviamente que hay diálogo, nos queremos un montón así que ojalá que eso no deje de suceder, el divorcio está por salir”.

“¿La decisión la tomaste vos?”, insistió el cronista y Cande dijo sincera: “No, capaz la tomé yo estando acá, él estaba en Madrid y tenía para un tiempo largo allá, yo lo quería hacer, los dos sabíamos que era lo mejor”.

“¿Fue un desgaste u otras situaciones?”, le consultó al final, a lo que la cantante cerró: “No, no fue nada grave, fue un desgaste después de muchas idas y vueltas y todo, pero la mejor. Es mentira que estoy en otra relación, no quiero una ni de casualidad”.

