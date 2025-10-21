La visita de Emilia Clarke a la Argentina fue un verdadero furor. La actriz británica, famosa por su papel de Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones, se dejó ver en distintos rincones del país y compartió cada momento con sus más de 27 millones de seguidores en Instagram.

Todo empezó cuando la grabaron en una cafetería de Palermo, lo que desató una ola de rumores y especulaciones sobre el motivo de su viaje. Este martes, la estrella de Hollywood despejó todas las dudas: subió un carrusel de fotos y videos mostrando su recorrido por la Argentina.

Las fotos de Emilia Clarke en Argentina (Foto: Instagram @emilia_clarke)

Junto a una amiga, Clarke paseó por los bares y restaurantes de Palermo y también se animó a recorrer el barrio bohemio de San Telmo. Pero su aventura no terminó ahí: viajó a Misiones para maravillarse con las Cataratas del Iguazú y siguió rumbo al norte para conocer las imponentes Salinas Grandes.

La actriz no solo se enamoró de los paisajes, sino que también se animó a probar la gastronomía local. En una de las imágenes que compartió, se la vio disfrutando de alfajores de maicena y mate, dos clásicos que conquistaron su paladar.

EL DÍA EN QUE ENCONTRARON A EMILIA CLARKE EN PALERMO

Las redes explotaron con mensajes de bienvenida y humor:

“Bienvenida al mejor país del mundo”,“Tomando mates y comiendo alfajorcitos de maicena. Otra coronación de gloria”,“Argentina reconoce que sos la legítima heredera al trono de hierro, mi reina la que no arde, madre de dragones”,fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron en su publicación.

La revolución empezó cuando una usuaria de TikTok la filmó en un café de Palermo. En el video, Clarke aparece sentada al aire libre, con lentes de sol y un look súper relajado. El material se viralizó en cuestión de horas y confirmó lo que muchos sospechaban: la madre de dragones estaba en Buenos Aires.

Foto: captura TikTok

Desde el local gastronómico confirmaron que la actriz fue amable y pidió un Chai Latte con leche vegetal, siempre acompañada de una amiga.

