Sol Campano, cantautora argentina nacida en Viedma, Río Negro, ha sabido combinar el rock, el pop y el tango argentino en una propuesta musical auténtica, emotiva y cargada de identidad.Su estilo se define por letras profundas, melodías envolventes y una sensibilidad artística que nace de sus raíces patagónicas y su formación en Buenos Aires.Hoy presenta “El Sur también”, su nuevo single.Desde pequeña, Sol creció en un entorno musical que alimentó su creatividad. A los 12 años recibió su primera guitarra, y desde entonces comenzó a transformar sus escritos en canciones. Estudió canto y coro en su ciudad natal y, a los 17 años, se mudó a Buenos Aires para continuar su formación en Psicología y Música, donde tomó clases con Liliana Vitale.Sol Campano ha llevado su propuesta musical a importantes escenarios de la escena independiente de Buenos Aires como:Se ha presentado en formatos de solista, dúo y banda, mostrando versatilidad y un compromiso auténtico con cada interpretación.En 2021 lanzó su primer álbum de estudio, “Domingo en Sol Bemol”, producido por David Bensimon y masterizado por Matías Cella. Este trabajo cuenta con colaboraciones de músicos como:Uno de los momentos más destacados del disco es la participación especial de Juan Subirá, pianista y compositor de Bersuit Vergarabat, en la canción “Humor Linyera”, una colaboración que simboliza un sueño cumplido para Sol, fan de la banda desde su adolescencia.En 2024, Sol Campano grabó una Live Session donde reversiona clásicos del rock y tango argentino, acompañada por el pianista Emilio Citro. También presentó nuevas composiciones en formato íntimo de bajo y voz, junto al bajista Nicolás Cavasso, inspirado en la obra de Andrés Rot, con quien ha compartido escenario en el ciclo “Bajo Bar”.Su más reciente lanzamiento, “El sur también”, es un homenaje a su tierra natal. La canción recorre paisajes, recuerdos y emociones de Viedma y la Patagonia, destacando el valor de volver a las raíces con una mirada sensible y poética.