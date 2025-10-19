Siempre auténtica, Jimena Barón volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar una imagen que dejó a todos hablando.
La cantante compartió en sus historias de Instagram una foto en ropa interior, tomada durante una sesión de drenaje linfático, y acompañada de su característico toque de humor.
En la imagen, Jimena aparece recostada sobre una camilla, relajada, sonriente y sin filtros, luciendo un corpiño animal print y una bombacha a rayas, con una toalla naranja de fondo.
Fiel a su estilo descontracturado, escribió sobre la foto: “Drenaje linfático ✨” y agregó en tono divertido: “Tampoco combiné chabomba y corpi ok”, dejando en claro que la naturalidad sigue siendo su sello.