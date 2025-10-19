El viernes, el mundo del periodismo y el espectáculo se sacudió con la noticia de la muerte de Mariano Castro a los 54 años, tras una larga lucha contra una grave enfermedad. En las últimas horas, su expareja, la actriz Mey Scápola, le dedicó un mensaje desgarrador en redes sociales, donde dejó ver el dolor y la fortaleza con la que enfrenta este momento.

En su cuenta de Instagram, Mey compartió una foto de Mariano junto a León, el hijo que tuvieron juntos, a orillas del mar. La imagen, simple y profunda, acompañó una carta que conmovió a todos.

El posteo de Mey Scápola dedicado a Mariano Castro (Foto: Instagram)

“Descansá Marianito… Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho”, escribió la actriz, dejando en claro la admiración y el respeto que siente por quien fue su compañero de vida y padre de su hijo.

Leé más:

El dolor de familiares y amigos en el último adiós Mariano Castro, el hermano de Juan Castro

EL DESGARRADOR MENSAJE DE DESPEDIDA DE MEY SCAPOLA A MARIANO CASTRO

En su mensaje, Mey no ocultó la crudeza de lo vivido: “Este último año fue el más duro y al mismo tiempo el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz”, expresó, resaltando la importancia de los afectos en los momentos más difíciles.

La actriz también se refirió al futuro y a la responsabilidad que ahora recae sobre ella: “La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León rodeada de gente que nos quiere”. Sus palabras reflejaron el compromiso de seguir adelante, sostenida por el cariño de familiares, amigos y toda una red de apoyo.

Mey Scápola y Mariano Castro (Foto: web)

Mey aprovechó la carta para agradecer a todos los que la acompañan en este momento tan duro: “Gracias a todos por el amor y la contención… A mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, sus maestras. Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”.

Leé más:

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.