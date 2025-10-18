Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan, murió a los 54 años el último viernes y este sábado familiares, amigos y colegas se acercaron a darle el último adiós en Cochería América.

El periodita contó en el 2021 que padecía cáncer de pulmón con metástasis, era padre de León, el hijo que tuvo fruto de su relación con Mey Scápola. La noticia la dio a conocer Ángel de Brito.

Durante la jornada de este sábado, sus allegados lo homenajearon haciéndose presente, entre ellos estuvieron la abuela de su hijo Mercedes Morán, Luciano Castro y Gonzalo Heredia.

LAS FOTOS DEL ÚLTIMO ADIÓS A MARIANO CASTRO, EL HERMANO GEMELO DE JUAN CASTRO

Mercedes Morán en el último adiós a Mariano Castro (Foto: Movilpress).

Luciano Castro en el último adiós a Mariano Castro (Foto: Movilpress).

Gonzalo Heredia en el último adiós a Mariano Castro (Foto: Movilpress).

El último adiós a Mariano Castro (Foto: Movilpress).

El último adiós a Mariano Castro (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.