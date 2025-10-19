El pasado sábado murió Diane Keaton a los 79 años. Reconocida por una impecable trayectoria en cine, dejó una millonaria herencia.

La ganadora del Oscar por su actuación en Annie Hall, se destacó por su gran labor en el rubro inmobiliario, industria en la que potenció su fortuna.

Keaton no era martillera pública ni agente de ventas, sino que llevaba adelante un trabajo más artesanal. Compraba mansiones abandonadas, las reformaba con su estilo particular y las vendía con el valor estético que se agregaba al precio original.

LA FORTUNA DE DIANE KEATON

El sitio Celebrity Worth analiza las fortunas de los famosos y publicó que Diane Keaton les deja a sus hijos Dexter y Duke una herencia de más de 100 millones de dólares.

Diane Keaton dejó una millonaria herencia: de cuánto es y cómo la acumuló

Hizo negocios con figuras como Madonna, a quien le vendió una mansión en 6,5 millones de dólares; y Ryan Murphy, que adquirió una casa por 10 millones.

Además de trabajar en zonas como Los Ángeles, especialmente en Beverly Hills, Bel-Air y Pacific Palisades, su mansión ubicada en Brentwood estaba valuada en 28,9 millones de dólares.