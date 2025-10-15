“Evita Experience”, la experiencia inmersiva que fusiona teatro, historia y gastronomía, anuncia nuevas funciones todos los domingos a las 19 hs en Perón Perón San Telmo (Bolívar 813, CABA).

El espectáculo se ha convertido en uno de los grandes éxitos culturales de 2025 en Buenos Aires, con entradas agotadas desde su estreno en enero.

La propuesta invita al público a sumergirse en el universo de Eva Perón a través de una puesta íntima y emotiva que combina relatos históricos, objetos originales, ambientación de época y una cena de tres pasos inspirada en un menú real de la época, ideado por la propia Evita.

Flora Ferrari en Evita Experience. Foto: prensa Por: A.CHASKIELBERG

Todo con traducción simultánea al inglés y portugués.

La actriz Flora Ferrari da vida a Evita en un unipersonal conmovedor que recorre los momentos más significativos de su historia: su infancia, sus sueños, el ascenso al poder, su rol social y su despedida, combinando actuación, imágenes de archivo y recursos escénicos impactantes.

Ferrari, reconocida por su trabajo en unipersonales que recuperan voces femeninas históricas, ya ha sido elogiada por obras como “Zully. Recuerdo de visita” y “Evita y las delegadas”. En televisión, participó en Mujeres Asesinas Italia, entre otros proyectos internacionales.

Evita Experience – Información clave