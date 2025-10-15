El mundo del espectáculo argentino está de luto. Luis Pedro Toni, uno de los periodistas más emblemáticos del rubro por su extensa trayectoria en gráfica, radio y televisión, falleció a los 91 años.

La familia confirmó la triste noticia y este miércoles, amigos y colegas se acercaron a darle el último adiós en una ceremonia cargada de emoción y recuerdos. Las imágenes del velatorio muestran el cariño y el respeto que supo cosechar a lo largo de su extensa carrera.

El periodista fue pionero de los programas de chimentos y espectáculos en el país, lo que lo convirtió en una figura clave en la cobertura de la farándula argentina. Su hijo, Diego Toni, comunicó además que no se realizará velorio. Desde Ciudad te mostramos las fotos del últimos adiós.

LAS FOTOS DEL ÚLTIMO ADIÓS A LUIS PEDRO TONI

El último adiós a Luis Pedro Toni (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.