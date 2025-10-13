La cantante, compositora y actriz argentina Sophie Oliver presenta su nuevo single “Like a Fish”, una canción poderosa que mezcla sonidos pop con letras profundas cargadas de emoción y superación. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y forma parte del esperado álbum debut en inglés de la artista: “To Space”.
“Like a Fish”: una historia de resistencia y paz interior
“Like a Fish” fue escrita y producida en California, durante tres semanas intensas de trabajo creativo junto al reconocido productor Ronnie King. La canción transmite un mensaje de resiliencia emocional, con una lírica que invita a mantener la paz interior incluso en medio de la adversidad.
“Es una canción que habla de nadar a través de la tormenta, de seguir adelante cuando todo parece estar en contra”, explica Sophie Oliver. El single destaca por su atmósfera envolvente, sonidos electrónicos y una interpretación vocal cargada de honestidad.
Sophie Oliver: de Buenos Aires a Londres, una carrera internacional en ascenso
Radicada en Londres desde hace más de una década, Sophie Oliver construyó una carrera multifacética que abarca la música, la actuación y la gestión cultural. Comenzó su trayectoria en Disney Channel Latinoamérica, participando en proyectos icónicos como Cantaniño, High School Musical: El Desafío y El Jardín de Clarilú, donde obtuvo discos de oro y gran reconocimiento en toda la región.
Hoy, Sophie lidera la banda Brixton Cumbia Association (BCA), un colectivo multicultural que fusiona ritmos latinos con sonidos electrónicos en vivo, y que se ha presentado en escenarios clave de la escena londinense como Electric Brixton y Covent Garden.
“To Space”: el primer álbum en inglés de Sophie Oliver
“Like a Fish” es parte de “To Space”, el primer álbum en inglés de Sophie Oliver, un proyecto que combina pop, dance y synthwave con una estética retro ochentosa. Canciones como “Touch Me Baby” y “Like a Fish” fueron producidas entre California y Buenos Aires, con la colaboración de Ronnie King, Gustavo Buchiniz y Agustín Della Croce.