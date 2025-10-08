Andrea Garmendia, reconocida conductora de televisión y referente internacional de la moda, se consolida como una figura clave del liderazgo inclusivo en la moda latinoamericana.

Como representante de Mad Mood Milano LATAM, combina visibilidad global, compromiso social y gestión estratégica para transformar la industria de la moda en un verdadero motor de cambio cultural.

“La moda no puede ser solo belleza: debe ser inclusión, bienestar y oportunidad para todos”, afirma Garmendia, quien ha hecho de esta causa el eje de su carrera.

Embajadora argentina de la moda en pasarelas internacionales

Por: Picasa

Andrea Garmendia ha llevado la identidad argentina a las pasarelas más prestigiosas del mundo: Fashion Weeks en Nueva York, París, Milán, Montenegro, Serbia y Rumanía, donde participa desde hace 15 años en Feeric Fashion Week.

En cada escenario, representa no solo su estilo, sino también el talento de diseñadores y modelos latinoamericanos emergentes.

Gracias a su gestión, creadores como Pía Carregal, Marcelo Senra, Gerardo Casas, Valentina Musa, Pimpi Smith, Darío Fumagalli y Ruma Zapatos han logrado internacionalizar su trabajo.

Mad Mood Milano LATAM: moda, cultura y compromiso

Como líder de Mad Mood Milano LATAM, Garmendia impulsa una plataforma de moda con conciencia social. Este evento se realiza en dos ediciones anuales: septiembre en La Puglia y marzo en Milán, y conecta diseñadores con el mercado global del lujo. Además de visibilidad, ofrece oportunidades reales para modelos diversos, rompiendo con los estándares tradicionales.

Un ejemplo emblemático fue el debut de Taína Gravier, hija de Valeria Mazza, quien desfiló a los 11 años en Italia, demostrando que la moda también puede ser un espacio de representación generacional y auténtico.

Imagen de Moda: inclusión y branding en la televisión argentina

Desde la conducción de Imagen de Moda (Canal 9, prime time), Garmendia ha transformado el programa en un espacio único para diseñadores consagrados y emergentes. Con figuras como Benito Fernández, Verónica de la Canal y Gustavo Pucheta, el ciclo promueve una moda atemporal, inclusiva y con propósito.

La plataforma digital del programa amplifica su mensaje a nivel continental, integrando moda, responsabilidad social, bienestar y cultura latinoamericana.

“Cada colaboración con marcas debe ser un acto de responsabilidad y autenticidad”, destaca Garmendia.

Reconocimientos internacionales por su labor

En 2025, Andrea Garmendia fue galardonada con tres importantes premios en Italia: