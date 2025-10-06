A tres meses de confirmar públicamente que espera su primer hijo junto a Máximo Pardo, Justina Bustos volvió a conquistar las redes sociales. Esta vez, con un emotivo gesto que derritió a sus seguidores: un saludo de cumpleaños muy especial dedicado a su pareja.

La actriz compartió una tierna foto de Máximo mimando su pancita maternal y él no dudó en repostearla en su Instagram Stories.

Aunque Justina mantiene un perfil bajo, la dulce espera se convirtió en noticia, y cada post a cuentagotas mostrando su embarazo provoca gran repercusión entre sus seguidores.

Justina Bustos espera su primer hijo con Máximo Pardo (Foto: Instagram)

JUSTINA BUSTOS: “ESTOY EMBARAZADA”

Así contó Fernanda Iglesias el embarazo de Justina Bustos en Puro Show, eltrece.

“La que está embarazada es Justina Bustos. ¡Miren qué linda que es! La vi en una foto en Instagram y dije ‘o se comió tres platos de ravioles o está embarazada’”, dijo la panelista.

“Le escribí ‘perdón que te haga esta pregunta, pero no puedo no preguntártelo, ¿estás embarazada?’. Y me respondió ‘Sí, Fernanda, estoy embarazada’. Hay una foto en la que se le ve bastante la pancita”, agregó la periodista.

