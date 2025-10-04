Ca7riel se sinceró sobre el impacto de la fama y cómo cambió su vida. En una charla íntima con Migue Granados, Ca7riel se animó a contar cómo le afectó la fama tras el boom junto a Paco Amoroso. El artista no se guardó nada y reveló detalles crudos sobre el costo emocional de la exposición y el éxito.

“Yo la verdad que me puse bastante nervioso, a mí me pegó bastante mal, ¿viste?”, arrancó Ca7riel en Olga, dejando en claro que el salto a la popularidad no fue todo color de rosas. “La fama, que todo el mundo te quiera, me pintó una de Trust None, ¿viste?, no confiar en nadie, me pintó esa, me ponía medio nervioso”, confesó, describiendo el aislamiento y la desconfianza que le generó el reconocimiento masivo.

El músico fue más allá y contó cómo esa presión lo llevó a situaciones extremas: “La verdad que me hice medio fanático de empezar a romper objetos, celulares, cada vez objetos más grandes, objetos motorizados”. Cuando Granados le preguntó si era por estar “encerrado en una”, Ca7riel fue directo: “Sí, de nervios, mucha presión, loco, te piden mucho, boludo, este estilo de vida”.

Ca7riel en un ida y vuelta con Migue Granados (Foto: captura de Olga).

La fama internacional tampoco fue sencilla. “A veces estás en otros países, yo que no sé hablar el idioma, de repente voy al Fashion Week y me vienen a saludar famosos que no conozco, no entiendo el idioma, pongo nervioso, me siento súper mal, cosas que no te salen”, relató, mostrando el costado menos glamoroso de los viajes y los eventos top.

CA7RIEL REVELÓ CÓMO LOGRÓ SALIR DE ESE MOMENTO Y SALIR ADELANTE

En el ida y vuelta, Ca7riel admitió que llegó a un punto de quiebre: “No hablaba con nadie, hablaba con mis puños contra la pared, después fui cambiando las cosas" . Hoy, el artista asegura que encontró una salida más saludable.

“Ahora estoy más con ejercicio, corro, ¿viste? A partir de que corro ya no tengo más ganas de romper nada. Corro y porro”, cerró entre risas, dejando en claro que el deporte y el humor fueron claves para superar los momentos más difíciles.

