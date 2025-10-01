El mundo del espectáculo argentino está de luto: José Andrada, actor de extensa carrera y figura entrañable de la televisión, el cine y el teatro, murió a los 85 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que despidió al artista con un sentido mensaje y destacó su aporte a la cultura nacional.

Andrada, nacido el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires, se ganó el cariño del público por su talento y su calidez.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su paso por la exitosa serie “Los Simuladores”, donde interpretó a Velasco y protagonizó junto a Martín Seefeld una escena que quedó grabada en la memoria colectiva por la frase: “¿No hay un piquito para mí?”.

Foto: web

Una vida dedicada al arte y una escena que marcó a la televisión

El recorrido de José Andrada comenzó en los años ‘70, cuando se subió a los escenarios del circuito teatral independiente. Participó en obras como “La batalla de José Luna” y “Lejos de aquí”, construyendo una carrera sólida y respetada entre sus colegas.

En la televisión, formó parte de grandes éxitos como Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida. Su versatilidad y presencia lo convirtieron en un actor muy buscado por los productores y querido por el público.

Un legado en el cine nacional

La huella de Andrada también quedó plasmada en el cine argentino. Actuó en películas emblemáticas como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta y La ciudad oculta, entre muchas otras.

Reconocimiento a una trayectoria honorable

En 2010, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, un galardón que reconoce a los artistas que dejan una marca imborrable en la cultura argentina. En esa ceremonia, celebrada en el Anexo del Congreso, compartió la distinción con figuras como Mario Alarcón, Graciela Pal, Raúl Taibo, Edda Díaz, Rosa Blanca Gómez, Jorge López Vidal, Gloria Montes, Ricardo Morán, José “Pepe” Parlanti y Nelly Prince.

Un adiós sentido

La partida de José Andrada deja un vacío en la escena artística nacional. Su talento, su humildad y su entrega quedarán para siempre en el recuerdo de quienes disfrutaron de su trabajo y compartieron con él el amor por el arte.