Si se piensa en Marcelo Polino lo primero que se viene a la mente es que sabe todos los secretos de los famosos, pero es muy poco lo que se sabe de su vida privada, hasta que ahora decidió abrir las puertas de su intimidad.

“No tengo pareja, no tengo hijos y soy huérfano”, reveló en una nota con Luciana Elbusto.

Y tras la muerte de Antonio Gasalla, su amigo y vecino, remató: “No hay nadie más solo que yo”.

Aunque lo positivo vendría después, cuando la periodista le preguntó cuándo fue la última vez que estuvo con una mujer. “La semana pasada”, confesó.

Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

En Intrusos analizaron la respuesta del chimentero y Paula Varela matizó: “Capaz que fue a tomar un café, porque no le preguntaron si fue íntimamente”.

En sus inicios en los medios, Marcelo Polino fue pareja de Carmela, la hija de Pipo Pescador, y también tuvo un romance con su colega Alejandra, la hija de Cacho Rubio, el famoso miembro de Aptra de la bufanda blanca.