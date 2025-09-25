Unas fotografías íntimas y conmovedoras fueron la manera en la que Rihanna anunció el nacimiento de su primera hija, la tercera en su historia de amor con el rapero A$AP Rocky.

La artista eligió la tarde del miércoles para mostrarle al mundo a la nueva integrante de su familia y, como era de esperarse, las imágenes se volvieron tendencia en cuestión de minutos.

En una de las postales, la intérprete de Diamonds aparece sosteniendo a la bebé contra su pecho, mirándola con ternura y compartiendo uno de los momentos más especiales de la maternidad.

Rihanna presentó a su hija con A$AP Rocky: Rocki Irish Mayers. Crédito: Instagram

LA PUBLICACIÓN DE RIHANNA

Junto a la publicación, Rihanna reveló detalles del nacimiento, como la fecha exacta —13 de septiembre— y un guiño al nombre elegido: Rocki Irish Mayers, acompañado por unos pequeños guantes de box en color rosa.

Rihanna presentó a su hija con A$AP Rocky: Rocki Irish Mayers. CRÉDITO: Instagram

La pareja ya había formado una familia en los últimos años: en 2022 recibieron a su primer hijo, RZA Athelston, y en 2023 nació su segundo, Riot Rose. El tercer embarazo había sido confirmado por la propia cantante durante la MET Gala, donde sorprendió con su look y desató reacciones en todo el mundo.