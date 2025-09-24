Los Martín Fierro 2025 prometen una gala inolvidable, cargada de emoción, glamour y novedades tecnológicas. Este año, la fiesta máxima de la televisión argentina se celebrará el lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton.

La entrega de APTRA galardonará a lo mejor de la pantalla abierta del 2024 con transmisión de Telefé. La cobertura comenzará a las 17 horas con Pía Shaw y Sofía Martínez por Telefé y después de la previa empezará, a las 19, la alfombra roja con varias duplas.

Entre ellos Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo en otro segmento y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez en un tercer punto.

A las 21 horas iniciará la ceremonia oficial conducida por Santiago del Moro.

DÓNDE Y CÓMO VER EN VIVO LOS MARTÍN FIERRO 2025

Además de la transmisión en directo por Telefé (que empieza desde las 17 horas con toda la previa y alfombra roja) se hará una difusión por los streams de ese canal en vivo por YouTube de la mano de Grego Rossello y Sofía Martínez para la alfombra roja, por Priscila Crivo y Diego Poggi y por Momi Giardina y Santi Talledo, quienes también saldrán en TV de aire.

Kennys Palacios también formará parte del equipo de streaming, así como Lean Saifir y la ex Gran Hermano Luchi Patrone reaccionando a la alfombra roja y Fefe Bongiorno por su parte desde la ceremonia.

